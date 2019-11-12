İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

Ama iş öyle olmuyor. Buse başlıyor, dönemin çok popüler türküsü Berivanım'ı söylemeye. Nasıl söylemek hem de... Orkestra duramıyor, onlar da eşlik ediyor. Hatasız, orkestraya gayet uyumlu bir şekilde söylüyor Buse. Dinleyenlerde de, Tatlıses'te de gözyaşları fora... Sahneden inince oluyor ne olduysa. Tam da bizim eski filmlerdeki gibi; menajerler, yapımcılar, televizyoncular sıraya girip kartlar veriyor aileye, "Bizi mutlaka arayın" diye. Sonrasında neredeyse her hafta kendini bir televizyon programında, büyüklerin dünyasında, onların his dünyasına hitap eden şarkılar söylerken buluyor kendini Buse... En ağır arabeskten Türk Sanat Müziği'ne...