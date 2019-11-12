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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarak Berivanım türküsünü seslendiren Buse Türker, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak anılan Buse Türker yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Berivanım türküsüyle İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker'in filmlere konu olacak hikayesi...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 20:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 20:35
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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak Türkiye'nin gözdesi haline gelen Buse Türker, 13 yaşındayken Berivanım'ı seslendirmişti. İbrahim Tatlıses'in konserindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Buse Türker'in hayatı herkesi şoke etti. Yıllarca ortalıkta görünmeyen Buse Türker artık genç bir kadın oldu. Buse Türker'in değişimi herkesi şaşırttı.

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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği küçük Buse şimdilerde kocaman bir gençkız oldu. İşte henüz dokuz yaşındayken Berivanım türküsü ile herkesi kendisine hayran bırakan Buse Türker'in hayat hikayesi...

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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

Buse Türker'in hikayesi hani bizim 'şarkıcılı' yerli filmlerden farksız... Çocuk yaşta keşfediliyor sesi. Hem de ne keşfedilmek! Doğuştan müziğe yetenekli bir kere, yaşına 10 numara büyük acılı şarkılar söylemeye meraklı. Ailesiyle Kemer'de tatil yaptıkları bir dönem, İbrahim Tatlıses konserine denk geliyorlar. Ailece gidiyorlar... Küçük Buse dokuz yaşında. Sahneye elinde bir demet çiçekle çıkıyor, İbrahim Tatlıses'e takdim etmek üzere. Şirin mi şirin, sarışın, renkli gözlü bir kız çocuğu. Herkes çok seviyor. Tatlıses "Bir de şarkı söyle bize" diyor. Hani ne isterse kabilinden. "Mini mini bir kuştur" falan...

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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

Ama iş öyle olmuyor. Buse başlıyor, dönemin çok popüler türküsü Berivanım'ı söylemeye. Nasıl söylemek hem de... Orkestra duramıyor, onlar da eşlik ediyor. Hatasız, orkestraya gayet uyumlu bir şekilde söylüyor Buse. Dinleyenlerde de, Tatlıses'te de gözyaşları fora... Sahneden inince oluyor ne olduysa. Tam da bizim eski filmlerdeki gibi; menajerler, yapımcılar, televizyoncular sıraya girip kartlar veriyor aileye, "Bizi mutlaka arayın" diye. Sonrasında neredeyse her hafta kendini bir televizyon programında, büyüklerin dünyasında, onların his dünyasına hitap eden şarkılar söylerken buluyor kendini Buse... En ağır arabeskten Türk Sanat Müziği'ne...

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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi

MUTLU OL YETER

Çok değil birkaç sene sonra, Buse 13 yaşındayken bir de albüm çıkarıyor. Canlı Canlı Buse Türker adı albümün. Piyasanın tabiriyle 'çıkış şarkısı' Mutlu Ol Yeter... İbrahim Tatlıses'inden Müslüm Gürses'ine arabeskin krallarının, babalarının söylediği şarkı bu kez küçük Buse'nin sesiyle yankılanıyor radyolarda, televizyonlarda. Bir de klip çekiliyor şarkıya. Ortaokula giden Buse, kantine tost almaya indiğinde mesela, televizyonda kendi klibini görüyor. Arkadaşları seviniyor, alkışlıyor falan. Buse'nin ağzı kulaklarında...