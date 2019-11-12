BİZE ULAŞIN
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker! İbrahim Tatlıses'in keşfi son haliyle şaşkına çevirdi
Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarak Berivanım türküsünü seslendiren Buse Türker, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak anılan Buse Türker yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Berivanım türküsüyle İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker'in filmlere konu olacak hikayesi...
Giriş Tarihi: 12.11.2019 20:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 20:35
- 1
- 50
- 2
- 50
- 3
- 50
- 4
- 50
- 5
- 50