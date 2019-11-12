Arka Sıradakiler'in Selin'i İlkin Tüfekçi'nin yıllar içindeki değişimi şok etti

Arka Sıradakiler dizinde canlandırdığı Selin karakteriyle hayatımıza giren İlkin Tüfekçi'nin yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. İlkin Tüfekçi, 2007 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinden sonra ATV'nin fenomen dizilerinden Karadayı'da canlandırdığı Bahar karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonra da yine ATV'de yayınlanan ve büyük ses getiren Kara Para Aşk dizisinde rol alan İlkin Tüfekçi, ekranlara ara verdi. Şimdiler de ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İlkin Tüfekçi, paylaştığı fotoğraflarla sevenleri tarafından büyük beğeni alıyor. İşte güzel oyuncu İlkin Tüfekçi'nin yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 23:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





