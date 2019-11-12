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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle büyük bir kitleye ulaşan Pınar Aydın, uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. Evlendikten sonra televizyon dünyasından uzak duran Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, yıllar sonra ortaya çıktı. Arka Sokaklar izleyicisinin merak ettiği Pınar Aydın, İstanbul'dan uzakta bir hayat yaşıyor. Peki Pınar Aydın şuan nerede ne yapıyor? İşte Pınar Aydın'ın herkesi şaşırtan yeni hayatı.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 19:44
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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

Pınar rolüyle Arka Sokaklar dizisine damga vuran Pınar Aydın, sanat dünyasından uzaklaştı. İstanbul dışında bir yaşam sunan Pınar Aydın'ın Arka Sokaklar'ın ardından ne yaptığını birçok hayranı bile bilmiyor. Arka Sokaklar'daki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, eşi ve oğluyla İstanbul dışında çalışmaya devam ediyor.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

Bir dönem oyunculuğunun yanı sıra, şarkıcılık ve söz yazarlığı da yapan Pınar Aydın, şimdilerde çoğu zamanını ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

31 Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile evlendi.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

Peki Pınar Aydın ne iş yapıyor?

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

BUNGALOW EV KİRALIYOR!

Yılın büyük bölümünü ailesiyle Giresun'da geçiren Pınar Aydın, artık bungalow evler kiralamaya başladı.