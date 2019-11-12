Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın son haliyle şok etti! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle büyük bir kitleye ulaşan Pınar Aydın, uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. Evlendikten sonra televizyon dünyasından uzak duran Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, yıllar sonra ortaya çıktı. Arka Sokaklar izleyicisinin merak ettiği Pınar Aydın, İstanbul'dan uzakta bir hayat yaşıyor. Peki Pınar Aydın şuan nerede ne yapıyor? İşte Pınar Aydın'ın herkesi şaşırtan yeni hayatı.