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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in göz bebeği Azerbaycanlı Günel herkesi şaşırttı! Tatlıses'in keşfi Azerbaycanlı Günel... İbrahim Tatlıses'in göz bebeği Azerbaycanlı Günel herkesi şaşırttı! Tatlıses'in keşfi Azerbaycanlı Günel...
Sanat dünyasına birçok yetenek kazandıran İbrahim Tatlıses, 1990'lı yılların sonunda Azerbaycan Türkü Günel'i gündeme getirmişti. İbrahim Tatlıses'in "Oy Didem" klibiyle izleyici karşısına çıkarttığı Günel Zeynalova, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Günel Zeynalova'nın sosyal medyayı sallayan son hali.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 01:51
İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı.
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Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak neredeyse mümkün değil! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.
İbrahim Tatlıses'in 19 yıl önce keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.
1990'lı yıllarda yaşayanların unutamadığı isimlerden biri olan Günel değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.