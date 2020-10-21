İbrahim Tatlıses'in göz bebeği Azerbaycanlı Günel herkesi şaşırttı! Tatlıses'in keşfi Azerbaycanlı Günel...

Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak neredeyse mümkün değil! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.