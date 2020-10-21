Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını bırakıp cepheye gitti! Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını bırakıp cepheye gitti!
Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, çocuklarını babalarının yanına bırakıp cepheye gitti. Azerbaycan'da yaptığı haber programlarıyla reyting rekorları kıran Xosqedem Hidayetgizi, Ermenistan işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takibe aldı. Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye dönmek yerine cepheye giden Hidayetgizi'nin bu kararı alkış topladı.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:13
Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, Ermenistan işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.
Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine bizzat savaşın yaşandığı cepheye giden Xosqedem Hidayetqizi'nin bu kararı alkış topladı.
Şarkıcı Doğuş ise eşi Xosqedem Hidayetqizi'nin kararına saygı duyduğunu belirtip
"Eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen görev olursa da seve seve yaparım" dedi.
İşte şarkıcı Doğuş'un ikizlerinin annesi Azeri Xosqedem Hidayetqizi'nin savaşın yaşandığı topraklardan paylaşımı...