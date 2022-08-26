26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Tatlıses'in aracına çarpan kamyonet sürücüsü Gültekin G.'nin kanında alkol çıktı. Bu oran yasal sınırın altında bulunması sebebiyle sürücüyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunulmazken, şüpheli sürücü ifadesinde 12 yıl önce Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını, yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:40
  • 1
  • 8
İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

Sabah'ın haberine göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.

  • 3
  • 8
İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.

  • 4
  • 8
İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

KANINDA ALKOL ÇIKTI

Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.

  • 5
  • 8
İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ve arkasında seyreden 48 BD 731 plakalı araç ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan geri kayarak şarampolde kayalıklara sıkıştı. Kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü.