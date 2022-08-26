İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada flaş gelişme! Sürücünün kanında alkole rastlandı

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Tatlıses'in aracına çarpan kamyonet sürücüsü Gültekin G.'nin kanında alkol çıktı. Bu oran yasal sınırın altında bulunması sebebiyle sürücüyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunulmazken, şüpheli sürücü ifadesinde 12 yıl önce Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını, yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi.