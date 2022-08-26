Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle nişanlanan ikili, 26 Ağustos'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyordu. Oğuzhan Koç ve arkadaşları bekarlığa veda partisi yaparken Demet Özdemir kına gecesi düzenlemişti. Ancak çiftin düğünüyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Çiftin düğününün ertelendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...