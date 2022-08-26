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Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle nişanlanan ikili, 26 Ağustos'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyordu. Oğuzhan Koç ve arkadaşları bekarlığa veda partisi yaparken Demet Özdemir kına gecesi düzenlemişti. Ancak çiftin düğünüyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Çiftin düğününün ertelendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:59
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

14 Şubat'ta evlilik kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda gerçekleşen isteme ve nişan töreninin ardından, 26 Ağustos'ta evleneceklerini açıkladı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

Açıklamanın ardından ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

OĞUZHAN'IN BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ

Düğüne sayılı günler kala Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi düzenledi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç düğünü ertelendi! İşte nedeni...

DEMET PARTİYİ BASTI

Demet Özdemir de gecenin sonunda partiyi bastı. Bunun üzerine tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.