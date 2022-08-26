Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

2005 yılında nikah masasına oturan Ufuk Özkan ve Nazan Güneş, geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanma sonrası eski eşiyle görüşmeye devam ettiğini söyleyen Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bugüne kadar yaşadıklarını anlatmış ve kafaları karıştırmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, annesinin evine yerleştiğini anlatırken; ayrılık süreci ve çok konuşulan paylaşımı hakkında da konuştu.