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Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

2005 yılında nikah masasına oturan Ufuk Özkan ve Nazan Güneş, geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanma sonrası eski eşiyle görüşmeye devam ettiğini söyleyen Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bugüne kadar yaşadıklarını anlatmış ve kafaları karıştırmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, annesinin evine yerleştiğini anlatırken; ayrılık süreci ve çok konuşulan paylaşımı hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 10:37
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Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

Ufuk Özkan 2005 yılında nikah masasına oturduğu eşi Nazan Güneş ile evliliğine ikinci şans vermişti. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözemeyen ikili, geçtiğimiz hafta tek celsede boşanmıştı.

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Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmamıştı.

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Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

"SADECE EVLERİ AYIRDIK"

16 yaşında Güneş ile Eren adında bir oğulları olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin okuma provasında, boşanma hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı.

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Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

Ünlü oyuncu, boşanma hakkında; "Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık" açıklamasını yapmıştı.

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Ufuk Özkan’dan boşanma itirafı! Ayrılığın gerçek nedenini anlattı

10 yılı aşkın süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak görev yapan eski eşi ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten oyuncu, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik" demişti.