18 Mayıs 2022, Çarşamba
Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! "Dün biraz olaylı geçti"
Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. Geçtiğimiz eylül ayında evlilik kararı alan çift, aile arasında törenle nişanlandı. Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:18
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