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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! "Dün biraz olaylı geçti"

Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. Geçtiğimiz eylül ayında evlilik kararı alan çift, aile arasında törenle nişanlandı. Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...

Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:18
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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Dün biraz olaylı geçti

Aşklarıyla magazin dünyasına damga vuran Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjdeli haber geldi.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Dün biraz olaylı geçti

Milli basketbolcu, geçen yıl Eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Dün biraz olaylı geçti

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Dün biraz olaylı geçti

Aile arasında Cedi Osman ile nişanlandığı ortaya çıkan Ebru Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman sosyal medyayı salladı! Dün biraz olaylı geçti

Bugün 28 yaşına basan Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman ile dün aile arasında oldukça geleneksel bir törenle nişanlandıkları ortaya çıktı.