İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

"YARDIMCISI OLARAK TANIDIM"

Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.