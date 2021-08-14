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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

Ayşegül Yıldız 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuş, 2 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam eden Yıldız, Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında konuştu. Daha önce Karakaya ile çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan Yıldız, "Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım" dedi.

Giriş Tarihi: 14.08.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 08:23
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı. tv100'ün haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşegül Yıldız, 2013 yılında boşandığı Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

"YARDIMCISI OLARAK TANIDIM"

Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

"MUTLUYUM, EVLİYİM"

İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saymıştı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

Beşince kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses, daha sonra ise, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasını yapmıştı.