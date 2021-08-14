16 Ağustos 2021, Pazartesi
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Gülçin Karakaya açıklaması: Yardımcısı olarak tanıdım
Ayşegül Yıldız 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuş, 2 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam eden Yıldız, Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında konuştu. Daha önce Karakaya ile çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan Yıldız, "Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım" dedi.
Giriş Tarihi: 14.08.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 08:23
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