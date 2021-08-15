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Gönül Yazar'dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

Yeni yaşını kutlayan Gönül Yazar doğum gününde açıklamalarda bulundu. Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" dedi. Bu sözlerin ardından sevenleri usta sanatçının yaşını merak etti. Peki Gönül Yazar kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 15.08.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 10:17
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Gönül Yazar’dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

Usta sanatçı Gönül Yazar 3 gün önce yeni yaşını kutladı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gönül Yazar, "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" ifadelerine yer verdi.

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Gönül Yazar’dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

Sevenleri Gönül Yazar'ın sözlerinin ardından yaşını merak etti. Peki Gönül Yazar kaç yaşında? İşte Gönül Yazar ve ünlülerin yaşları...

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Gönül Yazar’dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

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Gönül Yazar’dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

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Gönül Yazar’dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

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