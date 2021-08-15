Gönül Yazar'dan yaşı hakkında flaş açıklama! Abartacaklar... Gönül Yazar kaç yaşında?

Yeni yaşını kutlayan Gönül Yazar doğum gününde açıklamalarda bulundu. Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" dedi. Bu sözlerin ardından sevenleri usta sanatçının yaşını merak etti. Peki Gönül Yazar kaç yaşında?