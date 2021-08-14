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Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına almıştı. Bugün 34 yaşına basan güzel oyuncu annesinin yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram'dan kızının doğum gününü kutlayan Nuray Kobal, Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Daha önce hiç görülmeyen fotoğraflar ünlü oyuncunun hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 14.08.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 17:02
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Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, bugün 34 yaşına bastı.

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Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Nuray Kobal, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

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Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Birlikte çekilen çocukluk fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal, gönderisine, "İyikim... İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım..." notunu düştü.

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Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Kobal'ın paylaşımı ünlü oyuncunun hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İşte Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğrafları…