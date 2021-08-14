Annesi paylaştı! Sinem Kobal’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına almıştı. Bugün 34 yaşına basan güzel oyuncu annesinin yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram'dan kızının doğum gününü kutlayan Nuray Kobal, Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Daha önce hiç görülmeyen fotoğraflar ünlü oyuncunun hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.