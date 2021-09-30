30 Eylül 2021, Perşembe
Demet Şener'den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…
Bir dönem sanat dünyasının en gözde çiftlerinden olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın 13 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmişti. Nafaka davasıyla uzun süre mahkemelik olan eski eşler, 5 yıl boyunca birbirinin yüzüne bakmadı. Boşanma sonrası ilk kez yan yana gelen ikili, aralarındaki buzları eritti. Bebek'te görüntülenen Şener, basın mensuplarının eski eşi hakkında yönelttiği soruya yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:22
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