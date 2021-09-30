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Demet Şener'den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…

Bir dönem sanat dünyasının en gözde çiftlerinden olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın 13 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmişti. Nafaka davasıyla uzun süre mahkemelik olan eski eşler, 5 yıl boyunca birbirinin yüzüne bakmadı. Boşanma sonrası ilk kez yan yana gelen ikili, aralarındaki buzları eritti. Bebek'te görüntülenen Şener, basın mensuplarının eski eşi hakkında yönelttiği soruya yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:22
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Demet Şener’den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…

İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliği olaylı şekilde biten Demet Şener, basın mensuplarının eski eşi hakkında yönelttiği soruya yanıt verdi.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…

Demet Şener, önceki gün spor hocasıyla Bebek'te görüntülendi. Kuaför sonrası yemek yemeye gittiğini söyleyen Şener, "Çok yoğunum, işler başladı" dedi.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…

44 yaşındaki eski mankenin, yeni sevgilisi Tolga Arman'la kızı İrem'in tanıştırdığı iddialarına, "Böyle bir şey yok. Ben bunu daha önce de söyledim" şeklinde konuştu.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…

"GÖRÜŞMEK ZORUNDAYIZ"

Olaylı şekilde boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay ile arasındaki buzların eridiği hatırlatılan Şener, "Çocuklarımız var, görüşmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Demet Şener’den İbrahim Kutluay açıklaması! Barışma sonrası…

BEŞ YILLIK KÜSLÜK BÖYLE BİTTİ!

Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda oğulları Ömer'in tatilde düşüp kafasını yarmasıyla barışmıştı.