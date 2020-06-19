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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

Koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara hakaret eden Kerimcan Durmaz hakkında iddianame hazırlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar için "Çıkın dışarı, geberin" diyen Durmaz'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 13:01
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

Instagram hesabında yayınladığı videoda hakaret eden Durmaz hakkında avukat Serdar Öktem ve vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

"ÇIKIN DIŞARI, GEBERİN"

İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın yayınlamış olduğu 2 dakika 38 saniyelik videosunda, 'Bu insanlar neden sokakta bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık, eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz' dediği kaydedildi.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

SERZANİŞTE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin çoğu insan tarafından tanındığını ve nasıl bir üslubunun olduğunun bilindiğini, kimseyi aşağılamak gibi bir amacı olmadığını, sadece tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARI ALENEN AŞAĞILADIĞI KAYDEDİLDİ

İddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden korona virüs salgını ile etkin mücadele edildiği dönemde, şüpheli Durmaz'ın toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak, 'Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz' sözleriyle alenen aşağıladığı ifade edildi.