Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!

"ÇIKIN DIŞARI, GEBERİN"

İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın yayınlamış olduğu 2 dakika 38 saniyelik videosunda, 'Bu insanlar neden sokakta bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık, eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz' dediği kaydedildi.