ANA SAYFA
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi!
Koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara hakaret eden Kerimcan Durmaz hakkında iddianame hazırlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar için "Çıkın dışarı, geberin" diyen Durmaz'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.
Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 13:01
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10