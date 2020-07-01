İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu. Tatlıses'in Henüz 26 yaşında olan biriyle birliktelik yaşamasına tepki gösteren Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.