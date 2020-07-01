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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçmiş ve kendisinde 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Eski eşi Perihan Savaş'tan Tatlıses'e sert tepki geldi. Kızı ve torunlarıyla tatilde olan Savaş, muhabirlerin sorusu üzerine İbrahim Tatlıses için, "Allah akıl fikir versin." dedi.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:05
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