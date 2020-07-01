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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçmiş ve kendisinde 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Eski eşi Perihan Savaş'tan Tatlıses'e sert tepki geldi. Kızı ve torunlarıyla tatilde olan Savaş, muhabirlerin sorusu üzerine İbrahim Tatlıses için, "Allah akıl fikir versin." dedi.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:05
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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Gülçin Karakaya ile kameralar karşısına geçmiş ve aradığı aşkı bulduğunu duyurmuştu. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşkla gündeme oturan Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki geldi.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu. Tatlıses'in Henüz 26 yaşında olan biriyle birliktelik yaşamasına tepki gösteren Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Perihan Savaş’tan sert tepki geldi: Allah akıl fikir versin

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses aradığı aşkı İzmir'de buldu. 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile yeni bir aşka yelken açan Tatlıses, sevgilisiyle Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına poz verdi. "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın" sözleriyle gündeme gelen Tatlıses'in 7 çocuğu ve 9 torunu var.