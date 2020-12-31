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Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Son zamanlarda gerek rol aldığı reklam filmleri, gerekse dergi çekimleriyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de magazin gündemine oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Hande Erçel'in estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:19
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Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.

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Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

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Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Şevval Şahin

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Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Şevval Şahin

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Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti! Adeta bambaşka biri

Almeda Abazi