Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki küslük bitti! Yeniden bir aradalar İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki küslük bitti! Yeniden bir aradalar
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses, yaşadıkları ev krizinden sonra birbirine küsmüşlerdi. Aylardır bir araya gelmeyen baba kız buzları eritti. Program çekimleri için İstanbul'da olan Tatlıses, kızını evinde ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 16:46
İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı da açtığı davayla 'Tatlıses' soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DİLAN'A EV VERMEDİ
Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.
BUZLARI ERİTTİLER
Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.
BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM
Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı vermişti:
"Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da 'Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil."