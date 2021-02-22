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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan kalpli paylaşım İbrahim Tatlıses ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan kalpli paylaşım
İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, gelen eleştirilerin ardından Tatlıses aşk haberlerini yalanlamıştı. Daha sonrasında ikilinin bir buçuk yıldır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaşan Karakaya, kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi.
Giriş Tarihi: 22.02.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 12:28
İmajında yaptığı değişimle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken selfie çekildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'ının hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i de etiketledi.
YEDİ ÇOCUK, DOKUZ TORUN
68 yaşında yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırmıştı.
Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRDI
Tatlıses, geçtiğimiz yıl ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yedi. 68 yaşındaki sanatçı, ikiliyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü; "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez."