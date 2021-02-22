İbrahim Tatlıses ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan kalpli paylaşım

ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRDI

Tatlıses, geçtiğimiz yıl ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yedi. 68 yaşındaki sanatçı, ikiliyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü; "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez."