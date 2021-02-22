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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da tüm aileyi intikam ateşi sardı! "Zaafı olan herkes ölür!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da tüm aileyi intikam ateşi sardı! "Zaafı olan herkes ölür!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dostlarının arasında suikasta uğrayan Alpaslan hastanede yaşam savaşı verirken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesi ve dostlarından iz bulmalarını ister. Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:49
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikasta uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.
Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.
"Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.
Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır.