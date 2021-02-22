Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da tüm aileyi intikam ateşi sardı! "Zaafı olan herkes ölür!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dostlarının arasında suikasta uğrayan Alpaslan hastanede yaşam savaşı verirken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesi ve dostlarından iz bulmalarını ister. Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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