17 Temmuz 2024, Çarşamba
56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...
Türk sinemasının altın çağlarında unutulmaz rollere hayat veren Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde ise "Film Gibi Hayatlar" programında sunuculuk yapan Koçyiğit, özel hayatıyla da sürekli olarak merak konusu oluyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan usta sanatçının 56 yıllık hayat arkadaşını görenler ise şaşırıyor. Koçyiğit' eşi, meğer Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından biriymiş. İşte Gülşah Alkoçlar'ın babası...
Giriş: 17.07.2024 13:02
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