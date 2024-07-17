56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

1968 yılında dillere destan bir düğünle dünya evine giren çiftin mutluluklarına daha sonra kızları Gülşah Soydan da eklenmiş. Tıpkı annesi gibi güzelliğiyle büyüleyen Gülşah Soydan, henüz 5 yaşında adım attığı Yeşilçam'da bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olmuş. Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmlerle hafızalara kazınan Gülşah Alkoçlar, 18 yaşında Ender Alkoçlar ile nikah masasına oturarak hayatına farklı bir yön vermiş.