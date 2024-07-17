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56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

Türk sinemasının altın çağlarında unutulmaz rollere hayat veren Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde ise "Film Gibi Hayatlar" programında sunuculuk yapan Koçyiğit, özel hayatıyla da sürekli olarak merak konusu oluyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan usta sanatçının 56 yıllık hayat arkadaşını görenler ise şaşırıyor. Koçyiğit' eşi, meğer Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından biriymiş. İşte Gülşah Alkoçlar'ın babası...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 13:02
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56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden ve Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen usta sanatçı Hülya Koçyiğit, sanat hayatında olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

76 yaşındaki Koçyiğit, uzun yıllar süren mutlu bir evliliği ile de tanınıyor.

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56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık eşi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selim Soydan'dan başkası değil. Ünlü çiftin tnaışma hikayesi de filmleri aratmayacak cinsten. Her şey, İstanbul'un incisi Büyükada'da başlamış. Takım kampı için adaya giden genç futbolcu Selim Soydan, o zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızı olan Hülya Koçyiğit'i gördüğü anda vurulmuş. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Koçyiğit'i etkilemek için elinden geleni yapan Soydan'ın çabaları sonuçsuz kalmamış. "Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım" diyerek evlilik teklif eden Soydan, Koçyiğit'in kalbini fethetmeyi başarmış.

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56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

1968 yılında dillere destan bir düğünle dünya evine giren çiftin mutluluklarına daha sonra kızları Gülşah Soydan da eklenmiş. Tıpkı annesi gibi güzelliğiyle büyüleyen Gülşah Soydan, henüz 5 yaşında adım attığı Yeşilçam'da bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olmuş. Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmlerle hafızalara kazınan Gülşah Alkoçlar, 18 yaşında Ender Alkoçlar ile nikah masasına oturarak hayatına farklı bir yön vermiş.

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56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer eski futbolcu...

Turizmci kimliğiyle de başarıdan başarıya koşan Gülşah Alkoçlar, iki kızının verdiği dört torunla anneanne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hülya Koçyiğit, torunlarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını her fırsatta dile getiren usta sanatçı, geniş ve sevgi dolu ailesiyle gurur duyuyor.