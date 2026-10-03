İbrahim Tatlıses Şanlıurfa’ya geldi

Şanlıurfa'ya gelen İbrahim Tatlıses, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Bayraktar, ünlü türkücüye Bayraktar AKINCI maketi hediye ederken Tatlıses, Şanlıurfalılara TEKNOFEST çağrısında bulundu.

Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı ve TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında kentte gerçekleştireceği etkinliklere katılacağı öğrenildi.

TATLISES ŞANLIURFA'DA İbrahim Tatlıses, dün gece tarifeli uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Tatlıses'i GAP Havalimanı'nda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti yöneticileri ve yakınları karşıladı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Tatlıses, beraberindeki isimlerle birlikte kent merkezine geçti. Kentte bulunan türkücü, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ANLAMLI HEDİYE Buluşma sırasında Selçuk Bayraktar, İbrahim Tatlıses'e Bayraktar AKINCI maketi hediye etti. Tatlıses, kendisine takdim edilen maketle birlikte Bayraktar'la objektif karşısına geçti. Tatlıses, Selçuk Bayraktar ile buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Şanlıurfalılara TEKNOFEST çağrısında bulundu.

"BİR URFALI OLARAK BURADA OLMAKTAN ŞEREF DUYDUM" İbrahim Tatlıses, paylaşımında, "Bir Urfalı olarak burada olmaktan şeref duydum. Yarın TEKNOFEST'e hepinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerine yer verdi.