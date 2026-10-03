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Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şükrü Özyıldız'ın pilates eğitmeni kardeşi Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun kardeşini koluna girerek düğün alanına getirdiği anlar dikkat çekerken, Özyıldız'ın düğün eğlencesinde bateri çalması da geceye damga vurdu.

Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu 1

Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren oyuncu Şükrü Özyıldız, bu kez ailesindeki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.

Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu 2

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORDU

Ünlü oyuncunun kendisinden iki yaş küçük kardeşi Burcu Özyıldız, hayatını Onur Ekşioğlu ile birleştirdi. Pilates eğitmenliği yapan Burcu Özyıldız, magazinden uzak bir yaşam sürmesiyle biliniyor.

Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu 3

DÜĞÜN ALANINA KARDEŞİYLE GİRİŞ YAPTI

Çift, 2 Ekim 2026'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Burcu Özyıldız'la birlikte düğün alanına giriş yaptığı anlar oldu.

Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu 4

BATERİNİN BAŞINA GEÇTİ

Şükrü Özyıldız, düğün sonrasında düzenlenen eğlencede de yeteneğini sergiledi. Ünlü oyuncunun performansı, düğüne katılan davetlilerden de ilgi gördü.

Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu 5

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE SİBİL ÇETİNKAYA AŞKI

Öte yandan 2023 yazında ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın influencer Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşk magazin gündemine damga vurmuştu. Her şey yolunda giderken çift, 2025 yılında yollarını ayırmıştı.

Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu 6

Özyıldız'ın, "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık." açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili paylaşımda bulunmuştu.

"İKİMİZ İÇİN DE DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

30 yaşındaki Çetinkaya, ayrılığı şu sözlerle doğrulamıştı:

"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."

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