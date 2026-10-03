Kardeşinin mutlu gününde sahneye çıktı! Şükrü Özyıldız’dan bateri şovu
Şükrü Özyıldız'ın pilates eğitmeni kardeşi Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun kardeşini koluna girerek düğün alanına getirdiği anlar dikkat çekerken, Özyıldız'ın düğün eğlencesinde bateri çalması da geceye damga vurdu.
Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren oyuncu Şükrü Özyıldız, bu kez ailesindeki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.
GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORDU
Ünlü oyuncunun kendisinden iki yaş küçük kardeşi Burcu Özyıldız, hayatını Onur Ekşioğlu ile birleştirdi. Pilates eğitmenliği yapan Burcu Özyıldız, magazinden uzak bir yaşam sürmesiyle biliniyor.
DÜĞÜN ALANINA KARDEŞİYLE GİRİŞ YAPTI
Çift, 2 Ekim 2026'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Burcu Özyıldız'la birlikte düğün alanına giriş yaptığı anlar oldu.
BATERİNİN BAŞINA GEÇTİ
Şükrü Özyıldız, düğün sonrasında düzenlenen eğlencede de yeteneğini sergiledi. Ünlü oyuncunun performansı, düğüne katılan davetlilerden de ilgi gördü.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE SİBİL ÇETİNKAYA AŞKI
Öte yandan 2023 yazında ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın influencer Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşk magazin gündemine damga vurmuştu. Her şey yolunda giderken çift, 2025 yılında yollarını ayırmıştı.
Özyıldız'ın, "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık." açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili paylaşımda bulunmuştu.
"İKİMİZ İÇİN DE DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
30 yaşındaki Çetinkaya, ayrılığı şu sözlerle doğrulamıştı:
"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."