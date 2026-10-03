Özyıldız'ın, "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık." açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili paylaşımda bulunmuştu.

"İKİMİZ İÇİN DE DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

30 yaşındaki Çetinkaya, ayrılığı şu sözlerle doğrulamıştı:

"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."