İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

İmparator İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Bu talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses, geçtiğimiz gün verdiği konserde sevenlerinden helallik istedi. Son sağlık durumu merak edilen Tatlıses'in kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Tüm bunlarından ardından İdo Tatlıses babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...