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İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

İmparator İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Bu talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses, geçtiğimiz gün verdiği konserde sevenlerinden helallik istedi. Son sağlık durumu merak edilen Tatlıses'in kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Tüm bunlarından ardından İdo Tatlıses babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 09:51 Güncelleme: 13.07.2024 09:51
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İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

İmparator İbrahim Tatlıses, sevenlerine üzücü bir haber verdi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta silahlı saldırıya maruz kalarak başından ağır yaralanmış ve ölümden dönmüştü.

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İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

Bu talihsiz olay sonrasında sol kolu felç olan Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme oldu ve gözyaşları içinde helallik istedi.

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İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yıllardır sesiyle milyonlar tarafından dinlenmeye devam ediliyor.

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İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

Yıllar önce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Bu olay hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

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İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Oğlu İdo Tatlıses açıkladı...

HELALLİK İSTEDİ

Ancak İbrahim Tatlıses, 20 yıl sonra konser verdiği Harbiye'de sevenlerini üzen bir haber verdi. Ünlü sanatçı, yarın kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini duyurdu ve helallik istedi.