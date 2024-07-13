13 Temmuz 2024, Cumartesi
Ebru Gündeş'in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru'nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...
İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Gündeş'in ailesi de merak konusu oluyor. Özellikle hiç görüşmediği kardeşi olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, ablasına olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Ebru Gündeş'in kardeşi hakkında bilnmeyenler...
Giriş: 13.07.2024 10:23
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