Ebru Gündeş’in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru’nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

Ancak, ünlü şarkıcı hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Gündeş'in görüşmeyi reddettiği bir kız kardeşi varmış. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, uzun yıllardır ablasıyla hiçbir şekilde görüşmemiş. İddialara göre, Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş ile iletişime geçmek için sosyal medya aracılığıyla birçok mesaj göndermiş, ancak hiçbir zaman cevap alamamış.