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Ebru Gündeş'in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru'nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Gündeş'in ailesi de merak konusu oluyor. Özellikle hiç görüşmediği kardeşi olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, ablasına olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Ebru Gündeş'in kardeşi hakkında bilnmeyenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:23
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Ebru Gündeş’in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru’nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde Murat Osman Özdemir ile evlenerek 4. kez nikah masasına oturmuştu.

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Ebru Gündeş’in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru’nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

Ancak, ünlü şarkıcı hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Gündeş'in görüşmeyi reddettiği bir kız kardeşi varmış. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, uzun yıllardır ablasıyla hiçbir şekilde görüşmemiş. İddialara göre, Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş ile iletişime geçmek için sosyal medya aracılığıyla birçok mesaj göndermiş, ancak hiçbir zaman cevap alamamış.

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Ebru Gündeş’in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru’nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

Öte yandan, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti, sessiz sedasız Dubai'de evlenmişti. Nikahlarının kıyılmasından sonra Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte üstü açık bir otomobille şehir turu atmıştı.

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Ebru Gündeş’in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru’nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündeş, duygularını, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirmişti.

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Ebru Gündeş’in hiç görüşmediği kız kardeşine bakın! Herkes Ebru’nun ikizi sanıyor! Meğer babasının...

İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin kardeşleri...