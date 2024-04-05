İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! "Babalık nasıl yapılır öğrensin"

İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın sevincini yaşayan İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı, geçmişte Adalet Sara ile olan evliliğinden olan torunu Mert Tatlıses ile aralarında yaşanan hukuki mücadeleyle adından söz ettirdi. Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununu dava eden Tatlıses kazanan taraf oldu. İşte detaylar...