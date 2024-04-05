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İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! "Babalık nasıl yapılır öğrensin"

İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın sevincini yaşayan İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı, geçmişte Adalet Sara ile olan evliliğinden olan torunu Mert Tatlıses ile aralarında yaşanan hukuki mücadeleyle adından söz ettirdi. Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununu dava eden Tatlıses kazanan taraf oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 12:54
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İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! Babalık nasıl yapılır öğrensin

Türkücü İbrahim Tatlıses'in, dairesinin 6 yıldır haksız şekilde işgal edildiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses'e açtığı dava sonuçlandı ve İbrahim Tatlıses davayı kazandı.

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İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! Babalık nasıl yapılır öğrensin

İbrahim Tatlıses'in İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu bulunuyor. Ancak, son yıllarda Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile aralarında anlaşmazlık ve uzlaşmazlık yaşandığı biliniyor.

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İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! Babalık nasıl yapılır öğrensin

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı.

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İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! Babalık nasıl yapılır öğrensin

6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavganın yanan tarafı oldu. İki yıl önce İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirtip, vasi tayin edilmesi için dava açmıştı.

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İbrahim Tatlıses oğluyla kavga etti, torununa dava açtı! Babalık nasıl yapılır öğrensin

Tatlıses ise oğluna sert tepki göstermişti. Davayla birlikte baba oğul arasında ipler tamamen kopmuştu.Usta sanatçı, oğlunun bu hamlesine karşı hamleyle karşılık vermişti.