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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz büyüdü. Babasına vasi tayin edilmesini isteyen Ahmet Tatlıses mahkeme yoluyla mallarına şerh koydurdu. Alınan kararla büyük şok yaşayan usta şarkıcı, hayranlarıyla bir kez daha Kuruçeşme'de buluştu. Konser sırasında sevenlerine dert yanan Tatlıses, sahneden oğluna ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:43
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İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses, "Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" diye kendisine dava açan büyük oğlu Ahmet'i konseri sırasında sevenlerine şikayet etti.

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İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam 6. kez konser verdi.

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İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

Hayranları, sanatçıyı dinlemek için Kuruçeşme'den Ortaköy Meydanı'na kadar kuyruk oluşturdu.

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İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

HAYRANLARI SAHNEDE

Bodrum, Çeşme ve ardından Kuruçeşme'de üç gün üst üste konser veren usta sanatçı, "Görüyorum ki siz bu yorgunluğa değiyorsunuz" dedi.

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İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü

Konserde bir ara, sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen hayranını sahneye çağıran Tatlıses, genç adam "Sevdiğime en sevdiğim insanın önünde evlenme teklif etmek istedim" deyince duygusal anlar yaşadı.