25 Temmuz 2022, Pazartesi
İbrahim Tatlıses konserde isyan etti! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü
İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz büyüdü. Babasına vasi tayin edilmesini isteyen Ahmet Tatlıses mahkeme yoluyla mallarına şerh koydurdu. Alınan kararla büyük şok yaşayan usta şarkıcı, hayranlarıyla bir kez daha Kuruçeşme'de buluştu. Konser sırasında sevenlerine dert yanan Tatlıses, sahneden oğluna ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 25.07.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:43
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