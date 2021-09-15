15 Eylül 2021, Çarşamba
Çağla Şıkel'den bebek aldırma iddialarına cevap geldi
Magazin gündemine bomba gibi düşen 'manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı' haberiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İsimleri gizli tutulan ikili merak konusu olurken 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları habere konu olan kişilerin Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri olduğunu ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şıkel, bebek aldırma iddialarına yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:48
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