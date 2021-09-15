15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çağla Şıkel'den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

Çağla Şıkel'den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı' haberiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İsimleri gizli tutulan ikili merak konusu olurken 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları habere konu olan kişilerin Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri olduğunu ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şıkel, bebek aldırma iddialarına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:48
  • 1
  • 9
Çağla Şıkel’den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

Dün Takvim gazetesinde çıkan haberde, "Manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. Bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı... İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı." iddiasına yer verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Çağla Şıkel’den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

İsim verilmeden yayınlanan bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları bu ünlü çiftin Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.

  • 3
  • 9
Çağla Şıkel’den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

Seren Serengil, "Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem'le aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar" dedi.

  • 4
  • 9
Çağla Şıkel’den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

İDDİALARA CEVAP GELDİ

Şoke eden iddiaların ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şıkel şu ifadelere yer verdi:

  • 5
  • 9
Çağla Şıkel’den bebek aldırma iddialarına cevap geldi

Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır.