İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında güzel oyuncu Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. İkilinin mutlu bir birlikteliğin ardından kısa bir süre önce anne-baba olacakları müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine kavuştu. Ancak, İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla torunlarından birinin sağlık sorunu olduğunu açıklayarak dua istedi.