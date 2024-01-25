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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...

İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında güzel oyuncu Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. İkilinin mutlu bir birlikteliğin ardından kısa bir süre önce anne-baba olacakları müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine kavuştu. Ancak, İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla torunlarından birinin sağlık sorunu olduğunu açıklayarak dua istedi.

Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 13:49
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İbrahim Tatlıses Herkesten dua istiyorum diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri...

İdo Tatlıses'e olan düşkünlüğüyle bilinen İbrahim Tatlıses, torunu için dua istedi! Geçtiğimiz günlerde dede olan Tatlıses, şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü türkücü, torunlarından birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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İbrahim Tatlıses Herkesten dua istiyorum diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti.

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İbrahim Tatlıses Herkesten dua istiyorum diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri...

Ünlü çift geçtiğimiz günler, ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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İbrahim Tatlıses Herkesten dua istiyorum diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri...

Ünlü çift bebeklerine kendi babalarının adını koydu.

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İbrahim Tatlıses Herkesten dua istiyorum diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri...

İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.