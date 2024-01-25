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Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteriyle ekranlara gelen Gözde Kansu, oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Eyşan rolüyle tanınan Kansu, şimdi Yalı Çapkını'nda farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan verdiği kilolarla da gündeme gelen oyuncu, zayıflama formülünü verdi. İşte 1 haftada 3 kilo verdiren diyet...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:29
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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, hem oyunculuğu hem de fit görünümü ile dikkat çekiyor. Gözde Kansu'nun sağlıklı yaşam ve zayıflama sırları, izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte Kansu'nun zayıflama sırrı...

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

43 yaşındaki Gözde Kansu, formunu korumak ve sağlıklı kalmak adına düzenli olarak spor yapıyor. Farklı spor aktivitelerini programına dahil ederek hem fiziksel hem de mental sağlığına özen gösteriyor.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

Kansu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, günlük diyet listesini takipçileriyle paylaştı. Bu diyet listesi, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi destekleyen öğünleri içeriyor.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

Başarılı oyuncu, beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek sağlıklı gıdaları tercih ediyor. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin besinleri diyetine dahil ederek vücudunun ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

İşte Karsu'nun diyet listesinde yer alan besinler...

KAHVALTI:

1 porsiyon yulaf ezmesi (süt veya yoğurt ile)
Yarım muz
1 tatlı kaşığı bal

ÖĞLE YEMEĞİ:

Tavuklu salata:

100 gram ızgara tavuk göğsü
Marullar, roka, cherry domates, salatalık
1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyu ile sos

ARA ÖĞÜN:

1 adet yeşil elma
10 adet badem