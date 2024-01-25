25 Ocak 2024, Perşembe
Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...
Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteriyle ekranlara gelen Gözde Kansu, oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Eyşan rolüyle tanınan Kansu, şimdi Yalı Çapkını'nda farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan verdiği kilolarla da gündeme gelen oyuncu, zayıflama formülünü verdi. İşte 1 haftada 3 kilo verdiren diyet...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:29
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