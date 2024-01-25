Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, hem oyunculuğu hem de fit görünümü ile dikkat çekiyor. Gözde Kansu'nun sağlıklı yaşam ve zayıflama sırları, izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte Kansu'nun zayıflama sırrı...