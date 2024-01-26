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Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer aynı dizidelermiş! "Nasıl fark edemedik"

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen "Aldatmak" dizisinin başarılı oyuncusu Vahide Perçin, son olarak kızıyla birlikte gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, Altan Gördüm'den olan kızıyla aynı projede yer alması, izleyicilerin dikkatini çekti. Annesinin izinden giden genç oyuncu, dikkat çeken performansıyla seyircilerin takdirini kazandı. İşte Vahide Perçin'in güzeller güzeli kızı...

Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:32
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! Nasıl fark edemedik

"Aldatmak" dizisi, başarılı oyuncular Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl birlikte olan Perçin'in kızının kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! Nasıl fark edemedik

"Aldatmak" dizisi, Atv izleyicisiyle buluştu ve ilk bölümüyle gönülleri fethetti. Usta oyuncu Vahide Perçin'in başrolde yer aldığı dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vahide Perçin'in kendi gibi oyuncu olan eşi Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm, hem annesiyle hem de babasıyla aynı projede bir araya geldi.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! Nasıl fark edemedik

Vahide Perçin ve Altan Gördüm çiftinin kızı da oyuncu çıktı. 28 yaşındaki Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! Nasıl fark edemedik

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! Nasıl fark edemedik

Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte Vahide Perçin başta olmak üzere ünlülerin çok merak edilen çocukları…