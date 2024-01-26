Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer aynı dizidelermiş! "Nasıl fark edemedik"

"Aldatmak" dizisi, başarılı oyuncular Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl birlikte olan Perçin'in kızının kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.