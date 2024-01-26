26 Ocak 2024, Cuma
Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer aynı dizidelermiş! "Nasıl fark edemedik"
ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen "Aldatmak" dizisinin başarılı oyuncusu Vahide Perçin, son olarak kızıyla birlikte gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, Altan Gördüm'den olan kızıyla aynı projede yer alması, izleyicilerin dikkatini çekti. Annesinin izinden giden genç oyuncu, dikkat çeken performansıyla seyircilerin takdirini kazandı. İşte Vahide Perçin'in güzeller güzeli kızı...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:32
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