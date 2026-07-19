İbrahim Tatlıses dinlenmeye çekildi! Tatilden paylaşım yaptı

Geçirdiği ciddi enfeksiyonun ardından uzun süre hastanede tedavi gören ve fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses, bu kez Çeşme tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bir mantıcıda paylaşım yapan usta sanatçının keyifli hali sevenlerini sevindirdi.

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve ameliyat olmuştu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından 22 Nisan'da taburcu edilen sanatçının yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler ise sevenlerini bir kez daha endişelendirmişti.

Tatlıses, çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye acil bir nedenle değil, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda planlı fizik tedavi görmek için kendi isteğiyle yattığını ifade etmişti.

Son dönemde hastaneden yaptığı paylaşımlarla "iyiyim" mesajı veren usta sanatçı, şimdi de Çeşme tatilinden bir kare paylaştı.

ÇEŞME'DE MANTICIYA GİTTİ Tatil için Çeşme'yi tercih eden İbrahim Tatlıses'in bir mantıcıda yemek yerken çekilen karesi sosyal medyada ilgi gördü. Sağlıklı ve moralli görüntüsüyle dikkat çeken sanatçının keyfinin yerinde olduğu görüldü.