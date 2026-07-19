Efekan Can, Kenan İmirzalıoğlu ile ilk sahnesini anlattı: "Tam bir abi"

A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan A.B.İ. dizisinin Cemo'su Efekan Can, diziye sonradan katılma sürecini, canlandırdığı karakterini ve başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile çalışmanın kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konukları arasında A.B.İ. dizisinin sevilen oyuncusu Efekan Can, şarkıcı Elif Buse Doğan ile Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün, Fatma Tezcan ve Kerem Poyraz Kayaalp yer aldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Efekan Can, A.B.İ. dizisine sonradan katılmasına rağmen güçlü bir karakteri canlandırma fırsatı bulduğunu belirterek yeni sezonu büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

"MÜKEMMEL BİR KADROYLA ÇALIŞMA ŞANSI YAKALADIM" Dizide yer almanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren oyuncu, "Mükemmel bir kadroyla oynuyorum. Böyle bir ekibin içinde olmak benim için büyük şans. Keşke birlikte çalışacak daha fazla zamanımız olsaydı. Güzel bir sezon finali yaptık." ifadelerini kullandı. Can, canlandırdığı karakterden ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını da belirterek, çekimlerin ardından set arkadaşlarına bakmakta bile zorlandığını söyledi.

"İLK GÜNDEN YÖNETMENDEN TEBRİK ALDIM" Yoğun sahnelerle sete başladığını anlatan oyuncu, çekim yapılan mekânlara da yabancı olduğunu ifade etti. Rolünü tamamen içgüdüleriyle şekillendirdiğini söyleyen Can, tüm oyuncularla kısa sürede uyum yakaladığını belirterek yönetmeninden aldığı övgüyü şu sözlerle anlattı: "Sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibiydin, bize büyük kolaylık sağladın."

KENAN İMİRZALIOĞLU'NA ÖVGÜ Efekan Can, daha önce birlikte çalışma fırsatı bulmadığı Kenan İmirzalıoğlu hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. İlk ortak sahnelerinin bir araba sahnesi olduğunu söyleyen oyuncu, "Herkesin söylediği gibi tam bir abi. Çok kapsayıcı bir enerjisi var. Sette beni rahatlattı, uzun uzun sohbet ettik. İletişimi çok güçlü ve deneyimiyle insana güven veriyor. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli. Umarım birlikte daha uzun süre aynı projede yer alma fırsatımız olur." dedi.