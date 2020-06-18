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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncu kadrosuyla da dikkateeri üzerine çekti. İzleyiciler dizinin yeni bölümlerini iple çekerken dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin özel hayatıyla mercek altına alındı. Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm ile bir dönem aynı dizide rol alan Vahide Perçin'in anne kız olduğunu ilk defa duyanlar şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm ve birçok ünlü ismin çocukları...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 16:28
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Hünkar Yaman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Vahide Perçin, özel hayatıyla mercek altına alındı. Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm ile bir dönem aynı dizide rol alan Vahide Perçin'in anne kız olduğunu ilk defa duyanlar şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm ve birçok ünlü ismin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

OZAN AKBABA'NIN OĞLU ALİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

OZAN AKBABA'NIN OĞLU ALİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş!

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN