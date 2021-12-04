04 Aralık 2021, Cumartesi
İbrahim Kutluay'dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada
Demet Şener ile olaylı şekilde boşanan İbrahim Kutluay, uğruna evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile de kısa süre önce yollarını ayırdı. Kutluay'ın aşk orucu kısa sürdü. Ünlü isim bir dönem yakınlaşma yaşadığı Ece Sükan'la yeniden bir araya geldi. Yılın bomba aşkının detaylarını Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:18
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