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İbrahim Kutluay'dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada

Demet Şener ile olaylı şekilde boşanan İbrahim Kutluay, uğruna evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile de kısa süre önce yollarını ayırdı. Kutluay'ın aşk orucu kısa sürdü. Ünlü isim bir dönem yakınlaşma yaşadığı Ece Sükan'la yeniden bir araya geldi. Yılın bomba aşkının detaylarını Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:18
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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın aşk orucu kısa sürdü! Mayıs ayında, uğruna Demet Şener ile 13 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza'dan ayrılan Kutluay, stil danışmanı Ece Sükan ile yeni bir aşka yelken açtı.

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada

Aslına bakarsanız pek de yeni bir aşk sayılmaz! Çünkü üç yıl önce Kutluay ile Sükan arasında aşk dedikodusu çıkmıştı.

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada

Üstelik Kutluay o zaman, Sponza ile beraberdi!

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada

Bu yüzden de Kutluay ile Sükan'ın, Hakan Bahar'ın sahne aldığı galada yakınlaştıkları, hemen ertesinde de baş başa yemeğe gittikleri, bunu öğrenen Sponza'nın da Ece Sükan'ı arayıp ağzına geleni söylediği konuşulmuştu. Yani o dönemki bir nevi 'yasak aşk' girişimiydi!

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Ece Sükan ile yıllar sonra yeniden bir arada

YASAK KALKTI

Anlaşılan üç yıl sonra 'yasak'ı kaldırıp 'aşk'a devam kararı almışlar! Şimdi İbrahim Kutluay'ın da Ece Sükan'ın da kalbi boş.