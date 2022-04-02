Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz kariyerinin başlarında olan Minkari oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren genç oyuncu, duru güzelliğiyle de ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin annesiyle benzerliği dikkat çekti. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin annesi...