02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz kariyerinin başlarında olan Minkari oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren genç oyuncu, duru güzelliğiyle de ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin annesiyle benzerliği dikkat çekti. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin annesi...

Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 16:09
  • 1
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen oyunculuğuyla hayran bırakan Minkari ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan genç oyuncunun annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı.

  • 3
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin anneleri...

  • 4
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç

  • 5
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin annesiyle benzerliği şoke etti! Güzelliğini ondan almış...

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç