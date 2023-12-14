14 Aralık 2023, Perşembe
İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı
Bir dönem aşk haberiyle gündeme gelen İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, 'Kuş Uçuşu' dizisinin kutlama yemeğinde bir araya geldi. Akalay'ın "O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor" sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzunda öperek teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 13:09
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