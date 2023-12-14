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İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı

Bir dönem aşk haberiyle gündeme gelen İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, 'Kuş Uçuşu' dizisinin kutlama yemeğinde bir araya geldi. Akalay'ın "O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor" sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzunda öperek teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 13:09
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İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için ekip yemeği organize edildi.

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İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı

Yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.

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İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı

"NORMALİN DIŞINDA BİR ADAM"

Muhabirler, geçmişte bir televizyon kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay'a İbrahim Çelikkol'un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolü ima edilerek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" diye sordu. Soru karşısında partneri Çelikkol'a övgü yağdıran Akalay, "O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

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İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yakışıklı oyuncu, bir ara kendisinden bahseden Birce Akalay'a sarılıp omzundan öptü. İkilinin o hallerine yorum yağdı.

Sürekli birbirlerine yakıştırılan yakın arkadaşlar Çelikkol ile Akalay yine sosyal medyada gündem oldu.

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İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a teşekkür öpücüğü! Sözlerine kayıtsız kalamadı

DOSTLUKLARI DİZİDEN SONRA DEVAM ETTİ

İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti.