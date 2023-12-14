14 Aralık 2023, Perşembe
Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...
İzzet Özilhan ile evliliği sonrası oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekmeyi başardı. Güzellik için bir dizi estetik yaptıran Özilhan, yüzündeki değişimle dikkat çekerken tarzıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı düğün için fıstık yeşili elbise tercih eden ünlü isimin kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:42
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