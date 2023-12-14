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Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...

İzzet Özilhan ile evliliği sonrası oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekmeyi başardı. Güzellik için bir dizi estetik yaptıran Özilhan, yüzündeki değişimle dikkat çekerken tarzıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı düğün için fıstık yeşili elbise tercih eden ünlü isimin kombininin fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:42
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Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...

Yasemin Özilhan, ünlü iş adamı İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğu bırakmıştı.

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Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...

HER PAYLAŞIMI OLAY OLUYOR

Lüks yaşantısına dair sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan Özilhan, geçtiğimiz günlerde Emir Kaya ve Serra Turkun çiftinin düğününe katıldı. Yasemin Özilhan'ın düğün için tercih ettiği kıyafet olay oldu.

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Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...

Düğüne fıstık yeşili parlak bir elbise ile katılan Yasemin Özilhan, aksesuar olarak da özel tasarım küpeleri tercih etti. Sık sık spor yaptığı anları paylaşan ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü isim yüzündeki değişimle de adından söz ettirdi.

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Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...

Estetiği abarttığı düşünülen Özilhan'ın tarzı ve değişimi sosyal medyada gündem olurken kombininin fiyatı da dudak uçuklattı.

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Yasemin Özilhan güzellik için binlerce lira döktü! Yüzündeki değişim...

YALNIZCA KÜPELERİN FİYATI 9 BİN 450 TL!

Zarif görünümüyle büyük beğeni alan Yasemin Özilhan'ın düğün sırasında giydiği elbisesinin, ünlü bir markaya ait olduğu ortaya çıktı. Elbisenin değeri 595 Euro yani yaklaşık 18 bin 655 TL. Kombininde kullandığı küpelerin fiyatı ise 9 bin 450 TL.