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Haberler Galeri Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

1988 yılında nikah masasına oturan Eda ve Metin Özülkü, 15 yıl boyunca evlat hasreti çekmişti. 2004 yılında çocukları Baran ve Volkan'ı kucağına alan çift büyük mutluluk yaşamıştı. Şimdilerde anne ve babasını boyunu geçen ikizler son halleriyle sosyal medyayı salladılar. İşte Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün ikizleri...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:36
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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

İlkokul yıllarında tanışıp aşık olan Eda ve Metin Özülkü çifti, 35 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

"AİLESİ BENİ İSTEMEMİŞTİ"

Geçtiğimiz günlerde aşk dolu yolculuklarını anlatan Metin Özülkü, "İkimizin de hayatı müzik. Müziğin birleştirici gücünü doğru kullandık. 20'li yaşlarda hem kendimizi hem birbirimizi eğittik. Duygusal yapılarımız var. Gözümü açtım ve hayatımın kadını Eda dedim. Ömrümün sonuna kadar beni mutlu eder dedim. Ailesi beni istememişti." diye konuşmuştu.

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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

Tam 15 yıl evlat hasreti çeken çift, 2004 yılında ikizlerini kucağına almıştı.

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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

İKİZLERİ BOYLARINI GEÇTİ

Eda Özülkü son olarak sosyal medya hesaplarından oğullarıyla pozlarını paylaştı.

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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.