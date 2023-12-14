Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

"AİLESİ BENİ İSTEMEMİŞTİ"

Geçtiğimiz günlerde aşk dolu yolculuklarını anlatan Metin Özülkü, "İkimizin de hayatı müzik. Müziğin birleştirici gücünü doğru kullandık. 20'li yaşlarda hem kendimizi hem birbirimizi eğittik. Duygusal yapılarımız var. Gözümü açtım ve hayatımın kadını Eda dedim. Ömrümün sonuna kadar beni mutlu eder dedim. Ailesi beni istememişti." diye konuşmuştu.