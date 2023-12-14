14 Aralık 2023, Perşembe
Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri boylarını geçti! İşte Baran ve Volkan’ın son hali
1988 yılında nikah masasına oturan Eda ve Metin Özülkü, 15 yıl boyunca evlat hasreti çekmişti. 2004 yılında çocukları Baran ve Volkan'ı kucağına alan çift büyük mutluluk yaşamıştı. Şimdilerde anne ve babasını boyunu geçen ikizler son halleriyle sosyal medyayı salladılar. İşte Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün ikizleri...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:36
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