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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’u yıkan ölüm!
İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çifti, yaşadıkları kayıpla sarsıldı. Çift evlatları gibi sevdikleri köpeklerini kaybetti. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." yazarak duygularını ifade etti.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:13
'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, en yakın dostlarını kaybetti. Mihre Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile köpekleri Jozi'nin vefat ettiğini açıkladı.
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Acılı haberi takipçileriyle paylaşan Çelikkol, Jozi'nin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." dedi. İbrahim Çelikkol'un da oldukça üzgün olduğu öğrenildi.
2017 YILINDA EVLENDİLER
Oyuncu İbrahim Çelikkol (38), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çelikkol ise Instagram hesabından eşinin çektiği fotoğrafı "Kıymetlim'in gözünden" notu ile paylaşarak, çıkan dedikoduları yalanlamıştı.
İkili, ayrılık haberlerinden sonra sık sık mutluluk pozları verdi. Dört yıllı evli çift, şu sıralar yeni evlerine taşınmak için hazırlık yapıyor.