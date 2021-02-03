İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’u yıkan ölüm!

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çifti, yaşadıkları kayıpla sarsıldı. Çift evlatları gibi sevdikleri köpeklerini kaybetti. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." yazarak duygularını ifade etti.