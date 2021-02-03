Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez'in memleketi merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in memleketi neresi? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...