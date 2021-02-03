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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez'in memleketi merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in memleketi neresi? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:49
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Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Bey rolüyle gönülleri fetheden Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Burak Deniz – İzmit

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Hande Erçel – Balıkesir

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu - Ankara

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı

Engin Altan Düzyatan - İzmir. Aslen Yugoslav göçmeni.