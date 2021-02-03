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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez'in memleketi duyanları şaşırttı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez'in memleketi merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in memleketi neresi? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:49
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Bey rolüyle gönülleri fetheden Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Deniz – İzmit
Hande Erçel – Balıkesir
Kenan İmirzalıoğlu - Ankara
Engin Altan Düzyatan - İzmir. Aslen Yugoslav göçmeni.