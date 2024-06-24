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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın annesi bakın kimmiş! 'Hık demiş burnundan düşmüş' Doğukan Güngör'ün partneri...

Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Türkoğlu'nun annesi merak konusu oldu. Anne - kızı yan yana görenler ise şaştı kaldı. İşte Sıla Türkoğlu'nun annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 11:13
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Kızılcık Şerbeti Doğa’nın annesi bakın kimmiş! ’Hık demiş burnundan düşmüş’ Doğukan Güngör’ün partneri...

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Kızılcık Şerbeti Doğa’nın annesi bakın kimmiş! ’Hık demiş burnundan düşmüş’ Doğukan Güngör’ün partneri...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu, ilk olarak Ağlama Anne dizisiyle ekranlara geldi. Oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

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Kızılcık Şerbeti Doğa’nın annesi bakın kimmiş! ’Hık demiş burnundan düşmüş’ Doğukan Güngör’ün partneri...

Emanet dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti'yle yıldızı parlayan Türkoğlu, şimdi de annesiyle gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti Doğa’nın annesi bakın kimmiş! ’Hık demiş burnundan düşmüş’ Doğukan Güngör’ün partneri...

Anne-kızı yan yana görenler, "Hık demiş burnundan düşmüş', 'Güzelliğini ondan almış', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlarda bulundu. İşte Sıla Türkoğlu başta olmak üzere diğer ünlülerin anneleri...

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Kızılcık Şerbeti Doğa’nın annesi bakın kimmiş! ’Hık demiş burnundan düşmüş’ Doğukan Güngör’ün partneri...

Kenan İmirzalıoğlu ve annesi