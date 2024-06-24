Kızılcık Şerbeti Doğa'nın annesi bakın kimmiş! 'Hık demiş burnundan düşmüş' Doğukan Güngör'ün partneri...

Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Türkoğlu'nun annesi merak konusu oldu. Anne - kızı yan yana görenler ise şaştı kaldı. İşte Sıla Türkoğlu'nun annesi...