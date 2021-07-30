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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

Ülkenin dört bir tarafında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları yüreğimize ateş düşürdü. Yangın ağaçları ve hayvanları telef ederken sabotaj olduğu iddiası gündeme geldi. Ünlü isimlerde yangınlara sessiz kalmadı. Fettah Can, Yalın, Derya Uluğ, Burcu Güneş, Tan Taşçı ve birçok ünlü isim orman yangınlarına tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 30.07.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 09:26
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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

Türkiye'de yangın haberleri arka arkaya geldi. Manavgat'ın ardından 21 şehirde başlayan 42 yangın tüm Türkiye'yi üzdü.

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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

ÜNLÜLER SESSİZ KALMADI

Ciğerlerimize ateş düşüren yangınlara ünlü isimlerden de tepki geldi. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

İŞTE ÜNLÜLERİN MESAJLARI;

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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

Ünlü şarkıcı Hadise; "Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor... Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır... Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun..."

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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

Burcu Güneş; "Canlarımız, hayvanlarımız, ormanlarımız... #Adana ah #Manavgat çok üzgünüm ben çok..."