30 Temmuz 2021, Cuma
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Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı
Ülkenin dört bir tarafında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları yüreğimize ateş düşürdü. Yangın ağaçları ve hayvanları telef ederken sabotaj olduğu iddiası gündeme geldi. Ünlü isimlerde yangınlara sessiz kalmadı. Fettah Can, Yalın, Derya Uluğ, Burcu Güneş, Tan Taşçı ve birçok ünlü isim orman yangınlarına tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 09:26
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