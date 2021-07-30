Orman yangınları ciğerlerimizi yaktı! Ünlü isimler sessiz kalmadı

Ülkenin dört bir tarafında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları yüreğimize ateş düşürdü. Yangın ağaçları ve hayvanları telef ederken sabotaj olduğu iddiası gündeme geldi. Ünlü isimlerde yangınlara sessiz kalmadı. Fettah Can, Yalın, Derya Uluğ, Burcu Güneş, Tan Taşçı ve birçok ünlü isim orman yangınlarına tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...