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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hakan Taşıyan’dan kötü haber! Sevenlerine acil çağrı yapıldı Hakan Taşıyan’dan kötü haber! Sevenlerine acil çağrı yapıldı
Hakan Taşıyan'dan kötü haber geldi. 4 aydır hastanede tedavi olan ve durumu ciddiyetini koruyan Taşıyan için acil bir çağrı yapıldı. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir an önce karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 08:49
Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören ve organ yetmezliği çeken Hakan Taşıyan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu. Taşıyan'ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru, başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır."
"Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır."
"Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle.