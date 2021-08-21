Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Dizide Asiye ve Doruk karakterlerine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran ise yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Aralarındaki uyumla dizinin en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.