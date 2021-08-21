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Haberler Galeri Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Dizide Asiye ve Doruk karakterlerine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran ise yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Aralarındaki uyumla dizinin en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 14:16
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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

Kardeşlerim dizisinin yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan iki genç oyuncu arasındaki yaş farkı sevenlerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

İlayda Alişan - 26 Şubat 1996

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

Serkay Tütüncü - 7 Şubat 1991

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Meğer…

Melis Sezen - 2 Ocak 1997