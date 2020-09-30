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Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’
Olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini iddia eden Emre Aşık karakola koştu. Eski eşinin kendisini öldürtmek için Erdi Sungur'u tuttuğunu, Düzce'de gömmek için mezar yeri baktığını belirten Emre Aşık, avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti. Aşık verdiği ifadede Yağmur Aşık'ın, kendisini öldürmesi için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatına ihbar mesajı geldiğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 09:21
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