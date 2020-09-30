Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.

