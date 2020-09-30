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Haberler Galeri Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

Olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini iddia eden Emre Aşık karakola koştu. Eski eşinin kendisini öldürtmek için Erdi Sungur'u tuttuğunu, Düzce'de gömmek için mezar yeri baktığını belirten Emre Aşık, avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti. Aşık verdiği ifadede Yağmur Aşık'ın, kendisini öldürmesi için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatına ihbar mesajı geldiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 09:21
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Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmış ve natmadıroa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmıştı. Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti.

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Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

Sabah gazetesi, Emre Aşık'ın, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadeye ulaştı. Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini söyledi.

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Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

'İLK TETİKÇİ İHBAR ETTİ'

Emre Aşık, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi.

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Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.

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Yağmur Aşık’tan şikayetçi olan Emre Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İkinci tetikçiyi beni iki gün içinde öldürecek’

Emre Aşık ifadesini şöyle tamamladı: "Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum.