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30 Eylül 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor sunucusu Murat Ceylan’a hapis şoku! Paylaştığı video başına dert oldu Survivor sunucusu Murat Ceylan’a hapis şoku! Paylaştığı video başına dert oldu
Survivor sunucu Murat Ceylan, 3 haftalık bedelli askerliğini Erzincan'da yaptı. Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından koğuş videosunu paylaşan Ceylan hakkında 'emre itaatsizlik' davası açıldı. Ünlü sunucunun 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:11
Erzincan'da aralık ayında bedelli askerlik yapan Murat Ceylan'a vatani görevi sırasında Askeri Ceza Kanunu'na göre "emre itaatsizlik" suçundan 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddianamede Erzincan'da 3. Ordu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan Ceylan'ın, terhis olduktan iki gün sonra 23 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi ve bu paylaşımların savcılığa bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.
Yürütülen soruşturmada Muran Ceylan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların incelendiği belirtilerek, Ceylan'ın kamera içeriğinde bulunan askeriyenin koğuşlar bölgesinde yatakhaneye girip "Evet, herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu. Şimdi size bir şey göstericem" diyerek içeriye girdiği ve herkesin "Mavişim" şarkısını söylediği aktarıldı. Ünlü sunucunun paylaştığı videonun altında da "Son gecemizdi, öyle bir birlikti bizimkisi" yazdığı belirtildi.
"ÜSTLERİME HABER VERDİM"
İddianamede Murat Ceylan'ın alınan savunmasına da yer verildi. İfadesinde bahsi geçen videoyu kedisinin paylaşmadığını savunan Ceylan, olay akşamı karşı koğuştaki askerlerin kendisine sürpriz hazırladıklarını, ismini hatırlamadığı bir arkadaşının kamerayı eline verdiğini ve televizyondaki gibi giriş yapmasını istemesi üzerine isteğini yerine getirip içeri girdiğini, herkesin pijamalarını giymiş olduğunu ve yüzlerini boyadıklarını anlattı.
Videodan sonra üstlerine haber verdiğini savunan Ceylan, televizyon dünyasında taşınmasından dolayı asker arkadaşlarının sürekli kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Askeriyeye giriş yaparken üstünün arandığını da belirten Ceylani kışlaya sadece tuşlu telefonla girdiğini, kameralı telefon sokmadığını da savundu.