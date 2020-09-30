Survivor sunucusu Murat Ceylan’a hapis şoku! Paylaştığı video başına dert oldu

Yürütülen soruşturmada Muran Ceylan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların incelendiği belirtilerek, Ceylan'ın kamera içeriğinde bulunan askeriyenin koğuşlar bölgesinde yatakhaneye girip "Evet, herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu. Şimdi size bir şey göstericem" diyerek içeriye girdiği ve herkesin "Mavişim" şarkısını söylediği aktarıldı. Ünlü sunucunun paylaştığı videonun altında da "Son gecemizdi, öyle bir birlikti bizimkisi" yazdığı belirtildi.