28 Kasım 2022, Pazartesi
Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Instagram'dan sevenlerine akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu. Çağlayan, ardından programına konuk olan Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'ya bulunduğu samimi itiraflar sırasında gözyaşı dökerek "acı çekmek istemiyorum" demişti. Armağan Çağlayan cephesinden güzel haber geldi.
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:18
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