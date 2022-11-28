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Haberler Galeri Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Instagram'dan sevenlerine akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu. Çağlayan, ardından programına konuk olan Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'ya bulunduğu samimi itiraflar sırasında gözyaşı dökerek "acı çekmek istemiyorum" demişti. Armağan Çağlayan cephesinden güzel haber geldi.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:18
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Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini kahreden haberi sosyal medya üzerinden takipçilerine açıklamıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini paylaşmıştı.

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Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

Armağan Çağlayan'dan sevenlerinin yüreğine su serpecek haber geldi!

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Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

SÜRECİ ANLATTI

Çağlayan, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla da süreçle ilgili de bilgi vermişti.

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Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

GÖSTERİLERİNE ARA VERECEK

Ünlü yapımcı, yaşadığı bu süreçte gösterilerine ve programlarına ara vereceğini de belirtti.

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Hüngür hüngür ağlayarak ‘acı çekmek istemiyorum’ demişti! Armağan Çağlayan’dan yüreklere su serpen haber!

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU

Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."