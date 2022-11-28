Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"

Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

ERDAL SAKIZ CİNAYETİNDE KATİL MÜGE ANLI MİKROFONLARINA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ / VİDEO İZLE