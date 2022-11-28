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Haberler Galeri Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"

Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"

Son dakika haberleri: Kanlı cinayet anlaşması, ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bozuldu. Sakarya'da işlenen Erdal Sakız cinayetinde 3 şahıs tutuklanırken, yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı ile Tatlı Sert mikrofonlarına cinayeti satır satır itiraf etti. Koç, ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi. İşte Erdal Sakız cinayetinde detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:04
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Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor.

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Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

ERDAL SAKIZ CİNAYETİNDE KATİL MÜGE ANLI MİKROFONLARINA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ / VİDEO İZLE

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Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

CESEDİ BULUNDU

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı.

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Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı Ersin Koç'un 19 Kasım tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı.

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Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tek tek itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

Sakız'ın cansız bedenine ulaşıldığı haberini sosyal medya hesabında paylaşan Ersin Koç'a yorum yağdı.