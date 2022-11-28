Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu böyle anladı! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan isimlerden... 2017'de ihtişamlı bir düğünle evlenen Sayışman çifti 2019'da ilk çocukları Efehan'ı, 2022'de de kızları Alina'yı kucağına aldı. Türkiye'de ve Arnavutluk'ta yakından takip edilen Sayışman çifti, Arnavutluk'ta bir televizyon programına katıldı. Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan aşkını dile getirdi, sosyal medyanın gündemine oturdu! Her şey çiğ köfteyle başlamış...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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