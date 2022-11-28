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Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu böyle anladı! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan isimlerden... 2017'de ihtişamlı bir düğünle evlenen Sayışman çifti 2019'da ilk çocukları Efehan'ı, 2022'de de kızları Alina'yı kucağına aldı. Türkiye'de ve Arnavutluk'ta yakından takip edilen Sayışman çifti, Arnavutluk'ta bir televizyon programına katıldı. Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan aşkını dile getirdi, sosyal medyanın gündemine oturdu! Her şey çiğ köfteyle başlamış...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:16
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Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu böyle aldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi Sayışman ile ilgili söylediği sözlerle magazin gündemine oturdu. 2017'de evlenen ve evliliklerini 2 dünyalar güzeli çocukla taçlandıran çift uzun süredir ekranlardan uzaktı.

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Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu böyle aldı! Sosyal medyada yorum yağdı

TOLGAHAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ünlü oyuncu Tolgahan sayışman ve eşi Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir televizyon programa katıldı. Katıldıkları programda evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular.

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Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu böyle aldı! Sosyal medyada yorum yağdı

ALMEDA RUH EŞİM

Sayışman'ın eşine olan aşkını haykırırken söylediği sevgi dolu sözler seyirci tarafından alkışlandı ve Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu belirtti.

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Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu böyle aldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Tolgahan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğu anı ilk kez dile getirirken kurduğu cümleler ise herkesi şaşırttı.

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Her şey bir çiğ köfteyle başlamış! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu böyle aldı! Sosyal medyada yorum yağdı

İTİRAFTA BULUNDU

Aşkını, "Sevecenliğin, iyimserliğin, güzel kalbin, sevimli konuşman en güzel özelliklerinden. Seni hiçbir şeyle kıyaslayamayacak kadar çok seviyorum" sözleri ile anlatan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğunu nasıl anladığını şu sözle anlattı: