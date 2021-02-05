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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Hüner Coşkuner’in vasiyeti ortaya çıktı
Usta sanatçı Hüner Coşkuner, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kemik iliği hastalığıyla mücadele eden 58 yaşındaki sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Dün gece yaşamını yitiren Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 09:11
Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 58 yaşındaki Hüner Coşkuner, hayatını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemik iliği kanseri tedavisi gören ve tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Coşkuner'in saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyeti ortaya çıktı.
"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"
Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu cümleleri kurdu:
"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar. Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."
BAKANLIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hüner Coşkuner'in ölümünün ardından bir mesaj yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.