Hüner Coşkuner’in vasiyeti ortaya çıktı

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu cümleleri kurdu:

"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar. Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."



